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رياضة

سموحة يحقق فوزا غاليا أمام زد 2-1 في الدوري الممتاز

سموحة يحقق فوزا غاليا
سموحة يحقق فوزا غاليا أمام زد 2-1 في الدوري الممتاز

حقق فريق سموحة فوزا غاليا أمام ضيفه فريق زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، بختام لقاءات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق سموحة عن طريق صامويل أمادي في الدقيقة 38، بينما تعادل زد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق مصطفى زيكو، وفي الشوط الثاني سجل عاد  صامويل أمادي وسجل هدف الفوز لصالح الفريق السكندري بالدقيقة 85.

 

تشكيل زد أمام سموحة 

وجاء تشكيل زد أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: أحمد طارق - محمد إسماعيل - محمد أشرف - سامح إبراهيم.

في خط الوسط: ماتا ماجاسا - حمدي علاء - عبد الرحمن عماد.

في خط الهجوم: شادي حسين - مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي.

وجلس على دكة البدلاء: إسلام إسماعيل - مصطفى ميسي - أحمد سيد عبدالنبي - ديسلون كاموني - أحمد عادل ميسي - أحمد الصغيري - أبل يلو - بيتر موتوميسي - محمد سيد علي - علي جمال.

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تشكيل سموحة أمام زد 

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: هشام حافظ - بركات حجاج - شريف رضا - محمد ربيعة.

في خط الوسط: محمد متولي كناريا - دوكو دودو - عبد الرحمن عامر.

في خط الهجوم: صامويل أمادي - محمد سالم - عبد الكبير الوادي.

وجلس على دكة البدلاء: حسن تيمور - محمد سعيد مكرونة - حسام حسن - مصطفى البدري - أشرف مجدي - محمد ميدو - محمد سعيد زيكا - محمود صابر - محمد كونية.

ترتيب سموحة وزد إف سي بجدول الدوري

بهذه النتيجة يحتل فريق زد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة في حين يأتي سموحة في الترتيب الـ14 برصيد 11 نقطة.

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