بسبب جراديشار، بيراميدز يطالب بنقاط مباراة الأهلي

تقدم نادي بيراميدز بشكوى لرابطة الأندية المحترفة بسبب مشاركة المهاجم السلوفيني جراديشار لاعب النادي الاهلي والمنضم حديثا لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بمباراة الفريقين بالدوري المصري.

أزمة جراديشار بمباراة الأهلي وبيراميدز

وجاءت شكوى بيراميدز بسبب مشاركة جراديشار السلوفيني بالمباراة وكيفية مشاركته وإصدار كارنيه رسمي له للمشاركة في المباريات رغم إنه كان مسجلا على سيستم tms حتي بعد المباراة على ذمة ناديه السابق وليس على ذمة النادي الاهلي

واستفسر بيراميدز هل تم تسجيل اللاعب قبل وصول البطاقة الدولية لانه في هذه الحالة ستكون نقاط المباراة لصالح بيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل إلغاء مؤتمر مارسيل كولر

وقبل انطلاق المؤتمر الصحفي لـ مارسيل كولر مدرب الأهلي، طالب مراقب المباراة الصحفيين المتواجدين عدم التطرق في الحديث عن الحالات التحكيمية خلال أحداث اللقاء.

ليقابل طلب مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز بالرفض من جانب الصحفيين، ويظل مراقب المباراة متمسكا بطلبه، وعلى إثر ذلك تم إلغاء المؤتمر دون توجيه أي أسئلة لمدرب الأهلي.

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