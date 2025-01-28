رسميا، نيمار يترك الهلال السعودي ويعود إلى سانتوس البرازيلي

أعلن مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مساء اليوم الثلاثاء.

نيمار يفسخ عقده بالتراضي مع الهلال السعودي

وجاء انضمام نيمار إلى سانتوس بعد ساعات من إعلان نادي الهلال السعودي أنه توصل إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي لإنهاء عقده بالتراضي.

وذكر الهلال في بيان نشره على منصة "إكس" إنه "يعرب عن شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طوال مسيرته مع الهلال".

وكان نيمار "32 عاما" قد شارك في عدد قليل من المباريات مع النادي السعودي بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس 2023 مقابل 90 مليون يورو (94 مليون دولار).

رئيس سانتوس البرازيلي يعلن صفقة نيمار

وأشار تيكسيرا في بيان رسمي عبر إنستجرام إلى أن نيمار عاد لصفوف الفريق بعد أكثر من 12 عامًا من رحيله إلى أوروبا.

ونشر رئيس سانتوس عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو سابق لنيمار مع سانتوس مؤكدا عودته.

وعلق تيكسيرا على الفيديو: "يبدو كما لو كان بالأمس، الوقت يمر بسرعة كبيرة، لقد حان الوقت لبناء قصتنا الجديدة، بالعودة إلى منزلك. (نستقبلك) بأذرع مفتوحة!".

وغاب نيمار عن الملاعب لأكثر من عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها أثناء لعبه مع منتخب البرازيل بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى الهلال.

وكانت آخر مشاركة لنيمار مع النادي السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني. وأشار في عدة مقابلات إلى وجود شكوك حول ما إذا كان المدرب جورجي جيسوس سيعتمد عليه في بقية الموسم.

وحقق نيمار شهرة كبيرة عبر بوابة سانتوس وحصل من خلاله على أول استدعاء لمنتخب البرازيل، قبل احترافه في صفوف برشلونة الإسباني ثم سان جيرمان.

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