الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد حكم الـ VAR محمود عاشور لاتحاد الكرة

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو

مباراة الأهلي وبيراميدز، أحالت رابطة الأندية المحترفة، الشكوى المقدمة من الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة بنادي بيراميدز، ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام الأهلي، ونجله، إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام للتحقيق فيما ورد فيها.

مباراة الأهلي وبيراميدز 

وأرسل النادي شكوى تحمل توقيع أحمد زاهر ضد الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو ونجله في مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث خالف الحكم اللوائح واصطحب نجله لغرفة الحكام، وتعدى لفظيا على المدير الإداري خلال قيامه بمهام عمله.

وأوضحت الرابطة في خطابها لنادي بيراميدز أنه تمت مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط ولجنة الحكام الرئيسية لاتخاذ اللازم في الشكوى المقدمة، والتحقيق مع الحكم فيما هو منسوب إليه.

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نادي بيراميدز رابطة الأندية مباراة الاهلي محمد عاشور

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