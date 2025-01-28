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رياضة

بسبب عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي يعرض نفسه على برشلونة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن أحد أبرز اللاعبين في صفوف مانشستر سيتي عرض خدماته على برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

عمر مرموش يهدد مشاركة دوكو مع مانشستر سيتي 

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يواجه البلجيكي جيريمي دوكو، نجم مانشستر سيتي، تهديدًا كبيرًا بفقدان دوره الأساسي في كتيبة بيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا فضل الدفع باللاعب سافينيو في مركز دوكو، أجبر اللاعب البلجيكي على ملازمة دكة البدلاء، ثم تعاقد النادي مع المصري عمر مرموش نظير 80 مليون يورو ليصبح الخيار الأساسي في الهجوم جهة اليسار.

وأوضحت: "بعد صفقة عمر مرموش، بات الجناح البلجيكي يشعر بعدم الأمان ويفكر في تغيير الوضع الحالي قبل نهاية الميركاتو".

وقالت: "وكلاء دوكو عرضوا خدمات اللاعب على عدة أندية أوروبية خلال سوق الانتقالات الشتوية، بينها برشلونة".

وأضافت: "اقتراح وكلاء دوكو للبارسا يتمثل في انضمام اللاعب من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

برشلونة يفاضل بين دوكو وراشفورد 

وتابعت: "يدرس برشلونة هذا الاقتراح، لكن الرد الأولي كان أنه لا توجد مساحة كافية في الحد الأقصى للرواتب حاليًا لقيد دوكو".

وختمت: "يبحث برشلونة عن خيارات لتعزيز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعد ماركوس راشفورد الاسم الأول في القائمة حتى الآن، لكن دوكو ظهر بقوة في الصورة مؤخرا".

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مانشستر سيتي برشلونة عمر مرموش جيريمي دوكو دوكو

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