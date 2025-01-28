الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يطلق سراح 9 لبنانيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

نجيب ميقاتي، فيتو
نجيب ميقاتي، فيتو

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن إسرائيل أطلقت سراح 9 سجناء لبنانيين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا أن تسعة آخرين لا يزالون قيد الاعتقال.

 

إسرائيل تطلق سراح سجناء لبنانيين

وقال بيان لمكتب ميقاتي، الثلاثاء، إنه تقدم "بالشكر للصليب الأحمر الدولي على الجهود التي بذلها لإطلاق تسعة من المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية"، دون مزيد من التفاصيل عن هوياتهم أو مدة احتجازهم.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب نجيب ميقاتي، أنه طلب "من الصليب الأحمر الدولي متابعة الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين الـ9 الآخرين المحتجزين في إسرائيل".

 

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بالأخبار عن إطلاق سراح المواطنين اللبنانيين"، مؤكدة في تصريح لمتحدث باسمها "استعدادها القيام بدورها وسيطًا محايدًا في تسهيل إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم في سياق النزاع".

 

إصابة عسكري و3 مدنيين لبنانيين

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، إصابة عسكري و3 مدنيين بجروح بعد أن "أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون مارون الراس" خلال محاولتهم العودة إلى بلداتهم.

وجاء ذلك رغم إعلان البيت الأبيض، الأحد، تمديد "الاتفاق" إلى 18 فبراير، مشيرًا الى أن "حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين الذين أسروا بعد 7 أكتوبر 2023".

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إسرائيل لبنانيين سجونها رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني نجيب ميقاتي

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