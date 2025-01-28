حركة حماس تعلق على رفض مصر مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين (فيديو)

علق طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس، على الموقف المصري والأردني الرافض لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان غزة وتهجيرهم قسريا إلي مصر والأردن.

لقاء قادة حماس مع رئيس المخابرات

وقال "النونو" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"اليوم كان هناك لقاء لوفد قيادة حركة حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية، وتم تأكيد الشكر والثناء على الموقف المصري الأصيل الذي كان طوال الحرب واليوم تجاه القضية الفلسطينية ورفض اليوم التهجير القسري للفلسطينيين".

موقف مصر والأردن

وأضاف:"وجهنا لمصر الشكر على موقفها في المساعدة للوصول إلي وقف إطلاق النار في غزة، والدور المصري الآن في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، كما نثني على الموقف الأردني برفض تهجير الفلسطينيين".



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