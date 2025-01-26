الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة جنديين لبنانيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

أعلن الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استشهاد  جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي البلاد.

وفي السياق ذاته قال قائد يونيفيل في لبنان أرولدو لازارو والمنسقة الأممية جينين هينيس بلاسخارت: "إن المهل الزمنية التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم الالتزام بها".

الظروف غير مهيأة لعودة النازحين اللبنانيين 

وأضاف أرولدو وجينين،:" إن الظروف غير مهيأة لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم على طول الخط الأزرق".

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الجيش اللبناني يؤجل دخوله إلى بلدة جنوبية بعد مواجهة دبابات إسرائيلية

وأعلنت  وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 31 آخرين برصاص جيش الاحتلال خلال استهداف مواطنين أثناء عودتهم إلى بلداتهم جنوبي البلاد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على مواطنين لبنانيين 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن  10 لبنانيين أصيبوا  في بلدات برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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