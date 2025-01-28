صحة الشرقية تعقد اجتماعًا لمناقشة تطوير المنظومة الدوائية في المحافظة

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية اجتماعًا مع الصيادلة الأوائل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور الدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، ومديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للصيدلة.

مناقشة آليات وخطة العمل

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان الإجتماع تناول مناقشة آليات وخطة العمل بإدارة الصيدلة، وعرض تقارير المرور الإشرافية من الإدارات الفنية بالمديرية على الصيدليات والمنظومة الدوائية بالمستشفيات،

معوقات سير العمل

كمابحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، كما تم عرض كل صيدلي أول رصيد المستشفى من الأدوية والمستلزمات، والنواقص المرصودة منها، وآليات توفير الأصناف المختلفة من الادوية، والإجراءات المتبعة نحو توفير النواقص،

توفير الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات

وأكد وكيل الوزارة على مدير عام الصيدلة بسرعة توفيرالاحتياجات الخاصة بالمستشفيات، ومتابعة إجراءات استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، مع وضع خطة فعالة لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية قبل انتهاء تواريخ الصلاحية بفترة كافية،

التنسيق بين الصيادلة والتموين الدوائي

والتنسيق بين إدارة الصيدلة والتموين الدوائي لمراجعة المخزون الحالي بجميع المستشفيات من حيث الأصناف والكميات وتواريخ انتهاء الصلاحية، مع إعادة التوزيع حسب الاستهلاك، للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسنة الحالية، والاستفادة القصوى منه.

مستحقات العلاج على نفقة التأمين الصحى

كما ناقش الدكتور هاني جميعة المديونيات والمطالبات الخاصة بشركات الأدوية، والتأكد من الإنتهاء من مستحقات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وذلك للوقوف على أي معوقات والعمل على تذليلها، وتحديث خطة العمل بما يعزز الإيجابيات،

تصنيف المستلزمات والأدوية

مؤكدًا على أهمية حصر الرواكد بمخازن المستشفيات، وتصنيف المستلزمات والأدوية الراكدة، وحساب المخزون الاستراتيجي من جميع الأصناف بكل مستشفى، وبحث إعادة تدوير الرواكد حسب معدلات الاستهلاك،

الإبلاغ بالكميات والأصناف المتواجدة

موجها بالمرور الفعلي على المخازن لجرد الرواكد والتأكد من مطابقة الإبلاغ بالكميات والأصناف المتواجدة واقعيًا بالمخازن، كما أكد «جميعة» على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر،

صقل مهارات الصيادلة الإدارية

مكلفًا مدير عام الصيدلة بتنفيذ دورات تدريبية للصيادلة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وبإدارة التموين الدوائي، وبدء التدريب على الدورة المستندية، لصقل مهاراتهم الإدارية.

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