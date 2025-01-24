صحة الشرقية تنعى طبيبا فقد حياته بسبب أزمة قلبية أثناء العمل

انتابت مواقع السوشيال ميديا بمحافظة الشرقية، حالة من الصدمة والحزن الشديد لوفاة الدكتور"شحاتة الشافعي أبو رزع" 35 عاما طبيب الأسنان بوحدة طب الأسرة بسنجها، التابعة لإدارة كفر صقر الصحية، فجأة لتعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله بالعيادة.

كما سادت حالة من الحزن الشديد القطاعَ الطبي بمحافظة الشرقية بعد وفاة الطبيب الشاب إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، بعد تأدية عمله بالوحدة الصحية وأثناء عمله بالعيادة.

الحزن يجتاح مواقع التواصل بعد وفاة طبيب أسنان بالشرقية

فيما يستعد مئات المعزين لتشييع جثمان الفقيد بمسقط رأسه وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الطبيب الراحل، وعن دماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة والكريمة فى التعامل مع جميع زملائه الأطباء والمرضى.

مديرية الصحة تنعى الفقيد

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية بيانا نعت فيه الراحل جاء فيه:-"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بالإدارة الصحية بكفر صقر، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميل الدكتور شحاتة الشافعي أبو رزع طبيب الأسنان بوحدة طب الأسرة بسنجها، التابعة لإدارة كفر صقر الصحية، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ٣٥ عامًا، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نقابة أسنان الشرقية تنعى الطبيب الشاب

ونعت نقابة أطباء الأسنان محافظة الشرقية، الطبيب الشاب الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله بالعيادة.

ونشرت نقابة أطباء الأسنان بيانا عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي نعت فيه الطبيب المتوفى جاء فيه: إن الدكتور خالد عامر نقيب أطباء أسنان الشرقية قدم ومجلس النقابة خالص العزاء إلى أطباء أسنان الشرقية وذوي الطبيب شحاته أبو رزع فقيد شباب اطباء أسنان كفر صقر، والذي ارتقى إلى جوار ربه إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله بالعيادة.

جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية

وأكد الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأزمات القلبية زادت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة منها التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، إذ إن ٢٦٪؜ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بمرض السكر.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا عدم ممارسة الرياضة وعدم المشي مما أدى إلى ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، وأيضا نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، والتدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي.

وتابع أن التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير أيضا في الأزمات القلبية، مشيرا إلى أن هناك عائلات عندها استعدادا لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.

أعراض الأزمات القلبية

وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أنه ينبغي عند الشعور بتعب القلب، يجب الاكتشاف المبكر، واكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.

وأوضح أنه من ضمن علامات تعب القلب الشعور بأي وجع في منطقة الصدر غير معتاد ويزيد هذا الوجع مع المجهود سواء كان الوجع على شكل حموضة أو حرقان أو سكاكين تقطع، وقد يأتي علي شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق.

إسعاف مريض الأزمة القلبية

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أنه يتم إسعاف مريض الأزمة القلبية بتناول ٤ أقراص أسبرين أطفال، أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس، أو لصقة نيترودرم على الصدر، أو استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع، كما يجب عمل تدليك للقلب.

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