الثلاثاء 21 يناير 2025
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ضبط طن مخللات فاسدة في حملة على مصانع الأغذية بالقليوبية

ضبط مخلل فاسد بالقليوبية،
ضبط مخلل فاسد بالقليوبية، فيتو

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة على مصنع مخللات للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، حيث تم  ضبط طن مخللات فاسدة وأ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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تأتي الخطوة بناء على توجيهات الدكتور اسامه الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية،  في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك  .

واسفرت الحمله عن  ضبط  طن مخللات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغيرات  خواصها الطبيعية وتم تصنيعها بداخل مصنع غير مرخص وغير مستوفي وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، تم إعدام ١٠٠ كيلو جرام  زيتون اسود به تغير بالخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية، تم التوصية بغلق المصنع لإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة لوجود نقص حاد في الاشتراطات الصحية يرتقى إلى حدوث خطرًا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

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الاشتراطات الصحية الصحة العامة للمواطنين النيابة العامة مديرية الصحة بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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