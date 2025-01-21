ضبط طن مخللات فاسدة في حملة على مصانع الأغذية بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة على مصنع مخللات للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، حيث تم ضبط طن مخللات فاسدة وأ واتخاذ الإجراءات اللازمة.



تأتي الخطوة بناء على توجيهات الدكتور اسامه الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك .

واسفرت الحمله عن ضبط طن مخللات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغيرات خواصها الطبيعية وتم تصنيعها بداخل مصنع غير مرخص وغير مستوفي وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، تم إعدام ١٠٠ كيلو جرام زيتون اسود به تغير بالخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية، تم التوصية بغلق المصنع لإدارتها دون ترخيص من الجهات المختصة لوجود نقص حاد في الاشتراطات الصحية يرتقى إلى حدوث خطرًا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.