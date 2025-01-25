صحة الشرقية: قافلة المناجاة الصغرى تقدم الخدمة لـ 2600 مريض

أكدت مديرية الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية المناجاة الصغرى، بمركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وجاء ذلك ضمن فعاليات مبادرةالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بحتمية تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية،

القافلة اشتملت على 11 عيادة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان القافلة اشتملت على ١١ عيادة، و١٠ تخصصات طبية كالباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان".

تخصيص عيادتين للأطفال

كما تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٥٩٢ مريض من أهالي القرية.

تحويل 12 حالة لإجراء عمليات جراحية

وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٢ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

الشكر لمنسق القوافل

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة وتحقيق هذا الإنجاز لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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