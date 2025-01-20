وفد وزارة الصحة يتفقد مراكز الأسرة بالعاشر من رمضان

استقبلت الدكتور هدى مصطفى ناجى مدير عام الادارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الدكتور فاطمه السنباطى من قطاع الرعايه الأساسيه بوزارة الصحه والسكان وذلك لزيارة مركز صحة الأسرة الحى ١٥ الجديد ومركز صحة الأسره الحى ١٦ القديم بزيارة رافقتها فيها وفريق الرعاية الاساسية بالعاشر من رمضان

استكمال فتح الملفات

حيث تم المرور أولا على مركز صحة الأسرة الحى ١٥ الجديد تفقدت خلال المرور غرفة الملفات وتم التنبيه بإستكمال فتح الملفات، ثم توجهت لغرفة المبادرات الرئاسيه وتم التأكد من تفعيل سجل الإحاله لحالات النتائج الإيجابيه للمواطنين ومتابعة التغذيه الراجعه.

اجراءات السلامة والصحة المهنية

وتابعت مرورها على جميع العيادات بالمركز التى تشمل عياده طب الأسره والأسنان وغرفة التطعيمات وغرفة متابعة الطفل وغرفة متابعة الحوامل ومعملى الدم والمتوطنه وتم التأكد من الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحه العدوي بالعيادات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتم المرور أيضًا على الصيدليه للتأكد من مدى توافر الأدوية بالصيدلية وتوافر الأدوية الإقتصاديه فى الفترة المسائية.

الارتقاءبالخدمة الطبية

وفي نهايه المرور على المركز تم تقديم الشكر لمديرة الإدارة والفريق الإشرافى بالإدارة ومديرة المركز وفريق العمل بالمركز على جهودهم المبذولة في الإرتقاء بالخدمة الطبيه المقدمه للمواطنين.

التاكد من صلاحية الاجهزة

ثم توجهت بعد ذلك لمركز صحه الأسره الحى ١٦ القديم برفقة مديرة الإدارة والفريق الإشرافى وتم المرور على غرفة الطوارئ وتم فحص شنطة الطوارئ وصلاحية الأدويه المتواجده بها وتم التأكد من صلاحيه الأجهزة وملئ إسطوانة الأوكسجين،

انتظام سير العمل بجميع العيادات

وتفقدت غرفة الملفات وتم شكر فريق العمل بالملفات، وتم التأكد من إنتظام سير العمل بجميع عيادات المركز التى تشمل عياده طب الأسره والعلاج الطبيعى والأسنان وتنظيم الأسرة وغرفة التطعيمات وغرفة متابعة الطفل وغرفة متابعة الحوامل وتفعيل سياسات مكافحه العدوي والسلامه والصحه المهنيه.

الاجتماع بمديرة الادارة والفريق الاشرافى

وفى نهاية المرور تم الإجتماع بمديره الإدارة والفريق الإشرافى ومدير المركز لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم شكر مديرة الإدارة والفريق الإشرافى ومدير المركز وفريق العمل بالمركز.

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