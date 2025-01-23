وكيل صحة الشرقية يناقش خطة العمل مع رؤساء ومفتشي التمريض

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع رؤساء التمريض بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومفتشات العلاجي بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، وذلك اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض بالمديرية، لمناقشة خطة العمل السابقة والمستقبلية.

بدأ الاجتماع بمناقشة خطة توزيع دفعة التمريض الجديدة على المستشفيات وفقًا للاحتياج وسد العجز بها، واستلام قوائم الانتظار الخاصة بنقل التمريض حسب الأقدمية في التعيين، لتفعيلها فور استلام دفعة فنيين التمريض الجديدة خلال أيام، وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أهمية مراعاة الأقدمية جيدًا والتدريب الجيد للدفعة الجديدة، علي إتباع سياسات مكافحة العدوي واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل.

كما ناقش الاجتماع تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات التابعة للمديرية خلال الفترة الماضية، بعد عرضها تفصيليًا ووضع التقييم الموضوعى لكل مستشفى، بهدف تحليل سلبيات المرور، والوقوف على أوجه الضعف والعمل على تقويمها، وبحث نقاط القوة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل،

تطوير خطة العمل

ووجه وكيل الوزارة بتطوير خطة العمل خلال الفترة القادمة، وتحديث قوائم المرور وتقييم المستشفيات، كما وجه بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الأطقم الإشرافية، مما يضمن تكثيف المرور على المستشفيات في جميع الفترات الصباحية والمسائية والسهر، وإحكام انتظام سير العمل، والعمل بمنظور استباقي بدلًا من المعالجة التفاعلية للأحداث، كما أكد على تدريب الفرق التمريضية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات.

كما أكد الدكتور هاني جميعة خلال حديثه أن ما يشهده العالم من تحولات جذرية متسارعة ولا سيما في المجال الصحي، يتطلب امتلاك القدرة على تحقيق الاستثمار الأمثل للعلم والمعرفة والقدرة على خدمة المريض طوال الوقت، موضحًا أن التمريض يعد أحد الأسس الهامة لهذه التحولات في خدمات الرعاية الصحية، ولم يعد جزء مكمل في العملية الصحية، بل له أدوار علمية وبحثية وصحية هامة.

وأشار إلى أن العمل التمريضي يجمع بين أدبيات السلوك الراقي والبعد الإنساني، إضافة إلى ما يتطلبه من معرفة وخبرة في التعامل مع متلقى الرعاية الطبية، وطالب أعضاء الهيئة التمريضية بالحرص على تنمية القدرات والمهارات من أجل تميز الأداء المهني.

كما تناول الاجتماع استعراض أعضاء الهيئة التمريضية لبعض المشكلات التي تواجههم، واستمع «جميعة» لتطلعاتهم بشأنها، ورؤيتهم ومطالبهم التي يأملون بحثها لتحسين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي لهم، مشيدًا بدور هيئة التمريض"ملائكة الرحمة"، مؤكدًا بأنهم أبطال الرسالة الإنسانية النبيلة التي يؤدونها بتفاني وإخلاص، للتخفيف من آلام المرضى، والحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.