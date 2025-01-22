صحة الشرقية توقع بروتوكول تعاون مع إحدى الجامعات الخاصة

وقع الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وجامعة الابتكار الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، حيث مثل الجامعة الخاصة كل من الدكتورة سحر الخشن عميد كلية التمريض، والدكتورة عبير فرغلي عميدة كلية العلاج الطبيعي، وذلك اليوم الأربعاء

الدكتور شريف شاهين

تم التوقيع على البروتوكول بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب والمدارس بالمديرية.

ضرورة رفع كفاءة الكوادر الطبية

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية ان ذلك ياتى تماشيًا مع خطة الدولة، نحو الاستثمار في العنصر البشري، وفى ضوء التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، وضرورة رفع كفاءة الكوادر الطبية، وأهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لهم، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

الجامعات والمعاهد الخاصة شريك فى التطوير بالصحة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الجامعات والمعاهد الخاصة تعد شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم في مصر، وصقل مهارات الطلاب والطالبات في الكليات ذات الصلة بالمهن الطبية، معربًا عن سعادته بزيارته الأخيرة لجامعة الابتكار الخاصة بالعاشر،

رفع كفاءة الخدمات الطبية

والتي تبين من خلالها تركيز الجامعة على الجوانب الابتكارية والتكنولوجية في تعليم الطلاب والطالبات، كما أكد على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

توطيد اواصر التعاون فى شتى المجالات

كما أكد جميعة حرصه على توطيد أواصر التعاون في شتى المجالات الصحية بين الطرفين، للمساهمة في بناء كوادر طبية، وخلق أجيال مميزة من الأطباء، تمتلك خبرات ومهارات متعددة، بما يضمن الإرتقاء بكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

تدريب طلبة كليات التمريض والعلاج الطبيعى

وأوضح وكيل الوزارة أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ التدريب العملي لطلبة كليات التمريض والعلاج الطبيعي بالجامعة بالمستشفيات التابعة للمديرية، والاستفادة المثلى من معامل الجامعة بما يخدم القطاع الصحي بالمحافظة،

تدريب الطلاب عمليا بالفرق المختلفة

هذا بالإضافة إلى تدريب الطلاب عمليًا في الفرق المختلفة في تخصص الصحة العامة، والقيام بالزيارات الميدانية لمنافذ تقديم خدمات الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة للمديرية، بهدف تحسين وصقل مهارات طلبة الكلية العملية والعلمية، وتخريج أطباء يمتلكون قدرات وخبرات مميزة، وقادرون علي أداء عملهم بالحقل الطبي بكفاءة عالية.

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