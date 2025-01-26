صحة الشرقية تناقش خطة الألف يوم الذهبية

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع لجنة الحوكمة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «الألف يوم الذهبية» بالمحافظة، وذلك صباح اليوم الأحد وفي حضور الدكتورة شيرين الباشا منسق عام المبادرة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة من إدارات "الجودة، والتدريب، والرعاية الأساسية، والثقافة الصحية، والعلاجي، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والتمريض، والحضانات، ومكافحة العدوى، والعلاج الحر".

مناقشة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية أن الاجتماع بدأ بمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية وعرض مؤشرات أداء العمل بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات التي تم تفعيل المبادرة بها حتى الآن، والخطة التدريبية للفرق الطبية بالوحدات الجاري تفعيل المبادرة بها،

الانتهاء من تجهيز جميع غرف المشورة

ووجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من تجهيز جميع غرف المشورة الأسرية بالوحدات المتبقية، ومن خلال التعاون مع المجتمع المدني، والتأكيد على دمج ركن المشورة التابع للرعاية المتكاملة للطفل المريض، مع غرفة المشورة الأسرية، كما تم مناقشة خط سير المنتفعين داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.

المشورة الاسرية لجميع المترددين

كما أكد الدكتور هاني جميعة على أهمية تقديم التوعية والتثقيف الصحي والمشورة الأسرية لجميع المترددين على وحدات الرعاية الأولية، ودورها في رفع الوعي الصحي لدي المواطنين، معلقًا بأن الوقاية خير من العلاج،

توفير المشورة للمواطنين

مؤكدًا على أهمية توفير المشورة للمواطنين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تفعيل الصفحات الرسمية لجميع الوحدات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت إشراف المكاتب الإعلامي بالإدارات الصحية، والمكتب الإعلامي بالمديرية، موجهًا بأهمية عمل الدعاية اللازمة للتعريف بأهداف مبادرة الألف يوم الذهبية.

سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية بجميع الوحدات

كما أكد وكيل وزارة الصحة على أهمية سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية بجميع وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات بالمحافظة، لما لها من أهمية كبيرة في تكوين قدرات الطفل جسديًا وذهنيًا وعصبيًا واجتماعيًا وبيئيًا،

المرور الدورى على وحدات رعاية الاسرة

وذلك خلال الألف يوم الأولى للطفل بنسبة تصل إلى ٨٥%، كما أكد على أهمية المرور الدوري على وحدات الرعاية الأولية ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة بإدارة بلبيس والمصنفة بأنها مناطق ساخنة، وذلك لضمان تحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية.

ارساء دعائم المبادرة الرئاسية

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل على التعاون البناء والمثمر نحو اتخاذ خطوات جادة من أجل التوسع في إرساء دعائم المبادرة الرئاسية، والعمل على التوازي لتدريب مقدمي المشورة الأسرية، وتجهيز غرف المشورة بالوحدات الصحية والمستشفيات، وتفعيل خدمات المشورة، للإرتقاء بالخصائص السكانية والمؤشرات المركبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.