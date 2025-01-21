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صحة الشرقية: بلبيس المركزي ينجح في إنقاذ حياة طفل 11 عاما

الفريق الطبى
الفريق الطبى

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي، التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في إنقاذ حياة طفل.

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جراحة المخ والأعصاب ببلبيس  

وذلك بقيادة الدكتور عيد النجار استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد إبراهيم أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد الدالي أخصائي التخدير بالمستشفى والدكتورة نورهان خلف نائب مدير المستشفى، وإشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى

الطفل يبلغ 11 عاما

حيث وجد الطفل قد يبلغ من العمر 11 عاما، في مهمة غير عادية، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة له بالمخ، إثر إصابته بتهشم في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وخروج للخلايا المخية نتيجة تعرضه لحادث سير.

 

الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أوضح أن الطفل حضر إلى المستشفى، عن طريق سيارة الإسعاف فاقد للوعي تمامًا، وفي حالة شديدة الصعوبة، وبمجرد وصول الحالة تم إجراء الأشعات والفحوصات اللازمة، وأكدت الأشعة المقطعية وجود تهتك بعظام الجمجمة، وتهتك بفروة الرأس، وتهتك بالأغشية المحيطة بالخلايا المخية

خروج الخلايا المخية اسفل فروة الرأس 

بالإضافة إلى وخروج الخلايا المخية أسفل فروة الرأس، ونزيف حاد خارج الأم الجافية، وتم على الفور تجهيز غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة في غاية الصعوبة للطفل، حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب بتنظيف الجرح.

تفريغ النزيف والتجمع الدموي 

وأيضا إيقاف وتفريغ النزيف والتجمع الدموي الموجود أعلى الأم الجافية وأعلى العظام التي كانت تتواجد داخل الخلايا المخية، وتم إزالة العظام المنخسفة، وإزالة العظام الضاغطة على الخلايا المخية، وإعادة الخلايا المخية الخارجة إلى مكانها، ثم عمل رتق وترقيع للأم الجافية، وغلق الجرح بعد وضع درنقة شفاطية، والحالة الآن مستقرة 

الحالة مستقرة ودرجة الوعى أصبحت جيدة 

كما أن درجة الوعي أصبحت في درجة  جيدة، وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء المخ والأعصاب وأطباء العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

توجيهات وزير الصحة والمحافظ

وأكد جميعة أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، بضرورة الإسراع فى التدخل فى الحالات الحرجة 

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بذل كامل الجهد فى الحالات الطارئة 

 وضرورة التدخل السريع وسرعة اتخاذ القرار المناسب للحالات الطارئة، وبذل كامل الطاقة والجهود لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين.

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الفريق الطبي قسم جراحة المخ والاعصاب مستشفي بلبيس المركزى محافظة الشرقية صحة الشرقية الدكتور هانى جميعة وكسل وزارة الصحة

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