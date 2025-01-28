الثلاثاء 28 يناير 2025
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رياضة

وسام أبو علي يواصل الغياب عن الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري

وسام أبو علي
وسام أبو علي

يواصل النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي الغياب عن الأحمر في مباراته المقبلة أمام نادي مودرن سبورت المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز. 

ويعاني وسام أبو علي من إصابة بشد في العضلة الخلفية أبعدته عن النادي الأهلي خلال آخر مباراتين أمام فاركو وبيراميدز في الدوري. 

وعلى جانب آخر، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم الخميس القادم، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت الأحد المقبل، حيث منح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا. 

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

 

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أمس لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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