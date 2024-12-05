عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

تواجه رئيسة بيرو دينا بولوارتي أزمة سياسية حادة في البلاد وصلت إلى المطالبة بتنحيتها بسبب إجرائها عملية تجميلية دون تفويض أحد بتولي مسؤولياتها خلال فترة الجراحة.



وكشفت تقارير إخبارية أن الرئيسة دينا بولوارتي (62 عامًا) أجرت عملية تجميل للأنف في صيف 2023، لكنها لم تؤكد ذلك رسميًّا، إلا خلال جلسة استماع برلمانية استدعي فيها رئيس الوزراء السابق ألبرتو أوتارولا للشهادة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أوتارولا للمشرعين: إن الرئيسة أبلغته بأن العملية كانت "لأسباب طبية مرتبطة بمشكلات في التنفس".

وأوضح أن الرئيسة أدارت مهماتها عن بعد، مؤكدًا أنه "لم يحدث شغور في السلطة".

ورغم تصريحات أوتارولا، أكد رئيس لجنة الرقابة البرلمانية خوان بورجوس أن الرئيسة كانت ملزمة بطلب إذن من الكونجرس قبل الجراحة، معتبرًا أن تصرفها يشكل "سببًا للعزل".

من ناحية أخرى، وصفت نائبة الرئيسة باتريسيا خواريز الجدل بأنه مجرد "زوبعة في فنجان" في محاولة لتهدئة الوضع.

وتحقق لجنة برلمانية في بيرو في غياب بولوارتي عن المشهد العام بين 28 يونيو و10 يوليو 2023، حين أجرت الجراحة في مركز طبي بالعاصمة ليما، دون إعلان ذلك رسميًّا أو تفويض سلطاتها للكونجرس.

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