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كارثة جديدة تهز كاليفورنيا الأمريكية بعد الحرائق المدمرة

كاليفورنيا، فيتو
كاليفورنيا، فيتو

توالى هطول المزيد من الأمطار يوم الاثنين على أجزاء من جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن تسببت الأمطار في حدوث تدفقات طينية مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة "أب" أن الأمطار ساعدت رجال الإطفاء على أداء مهمتهم ولكنها زادت من خطر انتشار الرماد السام في المناطق التي تضررت من حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس.

حدوث تدفقات طينية مطلع الأسبوع

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال جو سيرارد وهو عالم أرصاد جوية بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة أوكسنارد بولاية كاليفورنيا، إن عملية مراقبة الفيضانات استمرت في مناطق الحرائق الأخيرة التي اندلعت حول حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس وضاحية ألتادينا وبحيرة كاستايك.

وأضاف جو سيرارد أن "كل هذه الحرائق الجديدة معرضة جدا للانتشار السريع"، محذرا من هطول كميات صغيرة من الأمطار في غضون بضع دقائق.

وصرح بأن هذا يعني أن أمامهم خطر بالغ من حدوث تدفقات للطين والحطام بمجرد أن تجاوز هذه العتبات.

هطول أمطار أقل بقليل من بوصة واحدة

وأفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن مطار لوس أنجلوس الدولي أبلغ عن هطول أمطار أقل بقليل من بوصة واحدة (2.5 سنتيمتر) في غضون 24 ساعة انتهت في تمام الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين، وأبلغت المناطق المحيطة بهطول كميات أقل.

وتم إغلاق جزء من طريق باسيفيك كوست هاي واي السريع في مقاطعة لوس أنجلوس اعتبارا من بعد ظهر الأحد بسبب تدفقات الطين في توبانغا كانيون، وذلك حسبما أفادت وزارة النقل في كاليفورنيا.

وشهدت مناطق جبلية في مقاطعتي سان برناردينو وريفرسايد، تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

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