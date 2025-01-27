مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

دعا المؤرخ الألماني جوتس علي السلطات الألمانية إلى الاعتراف بفظائع الرايخ الثالث والحصار الذي فرض على لينينجراد واعتباره من أعمال الإبادة الجماعية.

وفي مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ" قال المؤرخ الألماني جوتس علي: "في مذكرة من السفارة الروسية في ألمانيا، ورد أن موسكو تصر على اعتراف ألمانيا الرسمي بفظائع الرايخ الثالث، وخاصة حصار لينينجراد، باعتباره عملا من أعمال الإبادة الجماعية".

فظائع الرايخ الثالث والحصار الذي فرض على لينينجراد

وأضاف: "أنا أؤيد الاستجابة لمطالب روسيا بالتفهم وإيجاد الأشكال المناسبة لتكريم الذكرى، والخطط الإجرامية لألمانيا النازية أثناء الحرب مع بولندا، ثم مع الاتحاد السوفييتي، شملت الإبادة الجماعية من خلال حصار المدن".

وأوضح: "بعبارة أخرى، كان من المقرر حرمان الأطفال والنساء والرجال السوفييت من وسائل معيشتهم والموت من الجوع والبرد في أسرع وقت ممكن".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد المؤرخ، متحدثا عن "خطط النازيين"، داعيا ألمانيا إلى "الاستمرار في تذكر ملايين العائلات السوفييتية، التي فقدت أحباءها في الحرب الوطنية العظمى".

وقال: "أرى أن الطلب (الذي قدمته موسكو) مبرر تاريخيا، فقد خطط المعتدون الألمان لحصار كامل للينينجراد في عام 1941، بهدف تجويع وتجميد نحو خمسة ملايين شخص حتى الموت.. كانت هذه الخطط تستند بوضوح إلى نوايا إبادة جماعية".

حصار كامل للينينجراد في عام 1941

في عام 2021، أفاد "مؤتمر المطالبات المادية اليهودية ضد ألمانيا" بأن "الناجين من الهولوكوست الذين نجوا من حصار لينينجراد سيحصلون على مخصص شهري قدره 375 يورو من الحكومة الألمانية". ودعا السكان والمشاركون في الدفاع عن مدينة لينينجراد في سبتمبر 2023 برلين إلى توسيع نطاق المدفوعات الإنسانية لتشمل جميع الناجين من الحصار، بغض النظر عن جنسياتهم.

في نوفمبر 2023، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الحكومة الألمانية، ردا على الطلب، رفضت تمديد المدفوعات الإنسانية لجميع الناجين من حصار لينينجراد، والتي يتلقاها حاليا الناجون من الحصار فقط مع أصول يهودية.

واعترفت محكمة مدينة بطرسبورج في أكتوبر 2022، بأفعال النازيين أثناء حصار لينينجراد باعتبارها جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب السوفييتي. وتسمح المواد التي جمعتها النيابة العامة بالمدينة بالحكم على أن عدد ضحايا الحصار لم يكن أقل من 1093842 شخصا، وتقدر الأضرار التي ألحقها النازيون وشركاؤهم بمدينة لينينجراد وسكانها بنحو 35.3 تريليون روبل، حسب تقديرات مكتب المدعي العام.

حصار لينينجراد، الذي بدأ في 8 سبتمبر 1941، استمر قرابة 900 يوم. كان الطريق الوحيد، "طريق الحياة"، الذي كان يتم من خلاله توصيل الطعام إلى المدينة، يمتد عبر بحيرة "لادوجا".

وتمكنت القوات السوفيتية من كسر الحصار في 18 يناير عام 1943، وتم رفعه بالكامل في 27 يناير عام 1944، وأصبح الحصار من أحداث الحرب الأكثر مأسوية بالنسبة للاتحاد السوفييتي.

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