الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 5 تجار مخدرات وتنفذ 790 حكما قضائيا

حملة أمنية
حملة أمنية

 

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 4  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر "الهيروين، الشابو، الأفيون") بحوزة 5 متهمين " لهم معلومات جنائية".
 

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كما ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن ( بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 790 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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