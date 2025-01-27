الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لترويج وبيع أدوية مغشوشة بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابى،
ضبط تشكيل عصابى، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام بعض الأشخاص بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

 

ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة لترويج وبيع أدوية مغشوشة بالقاهرة 


 
تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام بعض الأشخاص بتداول وترويج أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر بأحد الأسواق بالقاهرة.
 

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص وسيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية").. وعُثر بحوزتهم على 4150 علبة مستحضرات تجميل - 129 علبة دواء مختلفة الأنواع).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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