الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رادارات المرور تلتقط 21 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق خلال 24 ساعة

رادارات المرور تلتقط
رادارات المرور تلتقط 21 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

الداخلية تحتفل بعيد الشرطة 73.. عروض لفرق البلاك كوبرا والكلاب البوليسية الذكية وقوات خاصة نسائية.. ومساعد الوزير: الاستقرار والأمن أساس بقاء الدول (فيديو)

الداخلية تجرى بيانًا عمليًّا لكلاب بوليسية على ضبط المتفجرات (فيديو)

 مخالفات تجاوز السرعة أعلى الطرق

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها نحو 21 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير دون ترخيص، قيادة الدراجات النارية دون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتواصل  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

قوبة  تجاوز السرعة المقررة على الطرق

العقوبات التي فرضها قانون المرور جاءت مختلفة ومحددة لكل فعل على حسب جسامته، حيث عاقب القانون مرتكبي الأفعال التالي ذكرها بغرامة تبدأ 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه وهي:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
 

عقوبة السير عكس الاتجاه

كما وضع قانون المرور غرامات تصل إلى 5000 جنيه ولا تقل عن  1000 جنيه حال ارتكاب السائق مخالفة السير عكس الاتجاه.
وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية ارتكاب فعل فاضح الاعتداء على رجال المرور عقوبة السير عكس الاتجاه قيادة الدراجات النارية

مواد متعلقة

الداخلية تحتفل بعيد الشرطة 73.. عروض لفرق البلاك كوبرا والكلاب البوليسية الذكية وقوات خاصة نسائية.. ومساعد الوزير: الاستقرار والأمن أساس بقاء الدول (فيديو)

مساعد وزير الداخلية: الاستقرار والأمن أساس بقاء الدول وعلينا التكاتف جميعا

الداخلية تجرى بيانًا عمليًّا لكلاب بوليسية على ضبط المتفجرات (فيديو)

مساعد وزير الداخلية: معركة الإسماعيلية ملحمة سطرها رجال الشرطة بدمائهم

الشرطة تستجيب لاستغاثة مريضة ونقلها للمستشفى بمنطقة الساحل

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

مقتل مهرب مخدرات خلال اشتباك مع قوات الشرطة بأسيوط

ads

الأكثر قراءة

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

شاهد، مسئول مصري ينظم حركة الآلاف من الفلسطينيين للعودة إلى شمال غزة

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

الزمالك يتخطى الجونة برباعية ويتقدم للمركز الثاني في الدوري المصري

منوعات

المزيد

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية