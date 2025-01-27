القبض على متسولة اعتدت على نجلها الرضيع بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن الإدعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدي على طفل رضيع بالإسكندرية، وضبط مرتكبة الواقعة.

وتعود الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الادعاء بقيام إحدى السيدات "متسولة" بالتعدى على طفل رضيع بالإسكندرية، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة)، وأفادت بأن الطفل الرضيع نجلها وعمره 11 شهر) وأنها تقوم باستجداء المارة للتحصل منهم على مبالغ مالية، وأضافت أنها كانت تقوم بتبديل ملابس نجلها المذكور بجانب الطريق بالمنطقة محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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