الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

ضبط مخزن لتجميع زيوت سيارات مستعملة فى الإسكندرية ومصادرة 12 طنا

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على المخازن والأسواق

 

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قامت إدارة رقابة المديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان والادارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة  احمد عبد الحميد  بعدة حملات على المخازن والأسواق.

و التى أسفرت عن ضبط مخزن يقوم بتجميع زيوت سيارات مستعملة وتم مصادرة  ١٢ طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر

تحرير محضر حيازة مكرونة تموينية كمية وقدرها ٢٥ بالتة عبوة البالتة الواحدة  ٢٠ كيس زنة الكيس الواحد ٤٠٠ جم وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع التموينية لأحد فروع جمعيتى


و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

 

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مديرية تموين الإسكندرية الاسكندرية الفريق أحمد خالد السيد حرز الله

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