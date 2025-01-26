ضبط مخزن لتجميع زيوت سيارات مستعملة فى الإسكندرية ومصادرة 12 طنا

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على المخازن والأسواق

قامت إدارة رقابة المديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان والادارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة احمد عبد الحميد بعدة حملات على المخازن والأسواق.

و التى أسفرت عن ضبط مخزن يقوم بتجميع زيوت سيارات مستعملة وتم مصادرة ١٢ طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر

تحرير محضر حيازة مكرونة تموينية كمية وقدرها ٢٥ بالتة عبوة البالتة الواحدة ٢٠ كيس زنة الكيس الواحد ٤٠٠ جم وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع التموينية لأحد فروع جمعيتى



و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.