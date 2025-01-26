أخبار الفن اليوم: منة فضالي تتعرض لأزمة صحية.. أحمد سعد يحيي حفلا بمهرجان "هلا فبراير" بالكويت.. تفاصيل شخصية فتحي عبد الوهاب في "ظلم المصطبة"
شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:
منة فضالي تعلن تعرضها لأزمة صحية شديدة
أعلنت الفنانة منة فضالي إصابتها بأزمة صحية شديدة خلال الفترة الحالية، حيث كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قالت خلاله:"بموت حرارتي 39، أخدت كل الأدوية مفيش فايدة وكحة جامدة جدًا".
الفنانة منة فضالي
ويبدو أن الفنانة منة فضالي قد أصيبت بمتحور فيروس كورونا الجديد، حيث إنها لم توضح تفاصيل أزمتها الصحية، إلا أنها اختصرت الأمر في إصابتها بالسعال وارتفاع درجة الحرارة.
تعرف على تفاصيل شخصية فتحي عبد الوهاب في "ظلم المصطبة"
تواصل أسرة مسلسل “ظلم المصطبة” تصوير عدد من مشاهد العمل داخل إحدى القرى بمدينة دمنهور.
ويلعب الفنانة فتحى عبد الوهاب شخصية “حمادة كشري” فلاح لكنه تاجر كبير ويمتلك مول تجاري خلال أحداث العمل وتم تصوير مشاهده داخل مول حقيقي بمنطقة بنها على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.
"المتحدة" تشكر "الطاهري" وتعيينه مستشارًا لمجلس إدارتها
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف مستشارا لمجلس إدارة الشركة.
حرص مجلس إدارة الشركة على توجيه الشكر والتقدير لـ"الطاهري"؛ على ما بذله من جهود كبيرة في تأسيس منظومة القنوات الإخبارية وما يتعلق بها وذلك على مدى السنوات التي تولى فيها تلك المسئولية.
أحمد سعد يحيي حفلا ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" بالكويت
يحيي الفنان أحمد سعد حفلا غنائيًا بدولة الكويت يوم 13 فبراير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير”، ويشاركه في إحياء الحفل فرقة ميامي الغنائية.
ويقدم سعد عدد من أغنياته الشهيرة ضمن الحفل، من بينها (سايرينا يادنيا، وإيه اليوم الحلو دا، واختياراتي)، وغيرها من الأعمال الشهيرة.
في سياق آخر، رد المطرب أحمد سعد على الهجوم الذي تعرض له بعد إثارته الجدل خلال ظهوره مرتديًا “حلق” وسلسلة في حفل “جوي أووردز 2025” بالمملكة العربية السعودية.
آسر ياسين يفاجئ والدته على الهواء ويوجه لها رسالة
فاجأ الفنان آسر ياسين والدته منى الدغيدي، على الهواء مباشرة خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" مع مها بهنسي، وإيمان عزالدين، للحديث عن البودكاست الذي أطلقته " بيت نوني".
وقال ياسين: "إن البودكاست يقدم محتوى مختلفا وجديدا عما هو منتشر الآن عبر منصات السوشيال ميديا، فالبودكاست يتطرق لموضوعات جديدة مثل التربية، ويناقش العديد من الموضوعات التي تخص الطبقة المتوسطة"، متابعًا: "أنا بكون مستمتع بشكل كبير وأنا أستمع لما تنقله وتناقشه في البودكاست".
المتحدة تطرح بوستر "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.
مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي.
محي إسماعيل وأميرة فتحي يمازحان جمهور معرض الكتاب ويلتقطان معهم صورا تذكارية
شهدت فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 حضور الفنان محيي إسماعيل والفنانة أميرة فتحي
معرض الكتاب 2025
وحرص الفنان محيي إسماعيل وأميرة فتحي علي إلتقاط الصور التذكارية مع الجمهور
ومازح محيي إسماعيل الجمهور وقال: أنا أكتر واحد بيضحك الجمهور.
عرض مسلسل ظلم المصطبة على هذه القناة في رمضان 2025
قررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذى يقوم ببطولته الثلاثي “ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وإياد نصار” عبر قناة الحياة خلال السباق الرمضاني لعام 2025.
وتواصل أسرة العمل التصوير حاليًا داخل إحدى القري بمدينة دمنهور، حيث تقع أحداث العمل هناك.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا