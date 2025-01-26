أخبار الفن اليوم: منة فضالي تتعرض لأزمة صحية.. أحمد سعد يحيي حفلا بمهرجان "هلا فبراير" بالكويت.. تفاصيل شخصية فتحي عبد الوهاب في "ظلم المصطبة"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلنت الفنانة منة فضالي إصابتها بأزمة صحية شديدة خلال الفترة الحالية، حيث كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قالت خلاله:"بموت حرارتي 39، أخدت كل الأدوية مفيش فايدة وكحة جامدة جدًا".



الفنانة منة فضالي

ويبدو أن الفنانة منة فضالي قد أصيبت بمتحور فيروس كورونا الجديد، حيث إنها لم توضح تفاصيل أزمتها الصحية، إلا أنها اختصرت الأمر في إصابتها بالسعال وارتفاع درجة الحرارة.

تواصل أسرة مسلسل “ظلم المصطبة” تصوير عدد من مشاهد العمل داخل إحدى القرى بمدينة دمنهور.



ويلعب الفنانة فتحى عبد الوهاب شخصية “حمادة كشري” فلاح لكنه تاجر كبير ويمتلك مول تجاري خلال أحداث العمل وتم تصوير مشاهده داخل مول حقيقي بمنطقة بنها على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.





أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف مستشارا لمجلس إدارة الشركة.



حرص مجلس إدارة الشركة على توجيه الشكر والتقدير لـ"الطاهري"؛ على ما بذله من جهود كبيرة في تأسيس منظومة القنوات الإخبارية وما يتعلق بها وذلك على مدى السنوات التي تولى فيها تلك المسئولية.

يحيي الفنان أحمد سعد حفلا غنائيًا بدولة الكويت يوم 13 فبراير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير”، ويشاركه في إحياء الحفل فرقة ميامي الغنائية.



ويقدم سعد عدد من أغنياته الشهيرة ضمن الحفل، من بينها (سايرينا يادنيا، وإيه اليوم الحلو دا، واختياراتي)، وغيرها من الأعمال الشهيرة.

في سياق آخر، رد المطرب أحمد سعد على الهجوم الذي تعرض له بعد إثارته الجدل خلال ظهوره مرتديًا “حلق” وسلسلة في حفل “جوي أووردز 2025” بالمملكة العربية السعودية.

فاجأ الفنان آسر ياسين والدته منى الدغيدي، على الهواء مباشرة خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" مع مها بهنسي، وإيمان عزالدين، للحديث عن البودكاست الذي أطلقته " بيت نوني".



وقال ياسين: "إن البودكاست يقدم محتوى مختلفا وجديدا عما هو منتشر الآن عبر منصات السوشيال ميديا، فالبودكاست يتطرق لموضوعات جديدة مثل التربية، ويناقش العديد من الموضوعات التي تخص الطبقة المتوسطة"، متابعًا: "أنا بكون مستمتع بشكل كبير وأنا أستمع لما تنقله وتناقشه في البودكاست".

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.



مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي.

شهدت فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 حضور الفنان محيي إسماعيل والفنانة أميرة فتحي



معرض الكتاب 2025

وحرص الفنان محيي إسماعيل وأميرة فتحي علي إلتقاط الصور التذكارية مع الجمهور

ومازح محيي إسماعيل الجمهور وقال: أنا أكتر واحد بيضحك الجمهور.

قررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذى يقوم ببطولته الثلاثي “ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وإياد نصار” عبر قناة الحياة خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

وتواصل أسرة العمل التصوير حاليًا داخل إحدى القري بمدينة دمنهور، حيث تقع أحداث العمل هناك.





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