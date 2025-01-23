الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

المتحدة تعلن عن بوسترات مسلسلات رمضان وتبدأ بـ "فهد البطل"

مسلسل فهد البطل،
مسلسل فهد البطل، فيتو

 

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسلات المقرر عرضها على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

 

ونشرت المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر مسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبدالعظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي. 

مسلسل فهد البطل

 

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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مسلسل فهد البطل أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مسلسلات رمضان

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عرض مسلسل فهد البطل على شاشات المتحدة في رمضان

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