الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل شخصية فتحي عبد الوهاب في "ظلم المصطبة"

فتحى عبدالوهاب
فتحى عبدالوهاب

تواصل أسرة مسلسل “ظلم المصطبة” تصوير عدد من مشاهد العمل داخل إحدى القرى بمدينة دمنهور.

ويلعب الفنانة فتحى عبد الوهاب شخصية “حمادة كشري” فلاح لكنه تاجر كبير ويمتلك مول تجاري خلال أحداث العمل وتم تصوير مشاهده داخل مول حقيقي بمنطقة بنها على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذى يقوم ببطولته الثلاثي “ريهام عبد الغفور وفتحي عبدالوهاب وإياد نصار” عرضه على قناة الحياة خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

اعتذار مؤلف “ظلم المصطبة”

وكان السيناريست محمد رجاء  أعلن عن اعتذاره عن عدم استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة”.

وكتب رجاء منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “ أعلن عن اعتذاري عن عدم استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد  أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة ”

وأضاف أن الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله ".

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