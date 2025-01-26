الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

فرق موسيقية ودعم للمواهب في رابع أيام معرض الكتاب الدولي

معرض الكتاب، فيتو
معرض الكتاب، فيتو

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56 في رابع أيامه، وجود أكثر من فرقة موسيقية خاصة كنوع من الترفيه. 

معرض الكتاب 2025 

وتفاعل عدد كبير من زوار معرض الكتاب علي الفرق الموسيقية التي شاركت ضمن الفعاليات اليوم.'

 

جمهور معرض الكتاب 2025


ورفع الجمهور شعار “فرحة وضحكة”، أثناء الدخول لأبواب المعرض، وذلك بعد اصطفاف العشرات في طوابير طويلة أمام البوابات الخاصة لجمهور معرض الكتاب قبل فتحها للجمهور في تمام العاشرة صباحا، حيث سيطر الشباب على المشهد في بداية اليوم الثاني للمعرض.

معرض  الكتاب 2025
وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

 

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