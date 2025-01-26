"المتحدة" تشكر "الطاهري" وتعينه مستشارًا لمجلس إدارتها

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف مستشارا لمجلس إدارة الشركة.

حرص مجلس إدارة الشركة على توجيه الشكر والتقدير لـ"الطاهري"؛ على ما بذله من جهود كبيرة في تأسيس منظومة القنوات الإخبارية وما يتعلق بها وذلك على مدى السنوات التي تولى فيها تلك المسئولية.

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