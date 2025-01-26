منة فضالي تعلن تعرضها لأزمة صحية شديدة

أعلنت الفنانة منة فضالي عن إصابتها بأزمة صحية شديدة خلال الفترة الحالية، حيث كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قالت خلاله:"بموت حرارتي 39، أخدت كل الأدوية مفيش فايدة وكحة جامدة جدًا"

الفنانة منة فضالي

ويبدو أن الفنانة منة فضالي قد أصيبت بمتحور فيروس كورونا الجديد، حيث إنها لم توضح تفاصيل أزمتها الصحية، إلا أنها اختصرت الأمر في إصابتها بالسعال وارتفاع درجة الحرارة.

حقيقة بتر ساق منة فضالي

ومن جانب آخر أثارت الفنانة منة فضالي قلق جمهورها، خلال الأيام الماضية، عقب تداول أنباء على عدد من صفحات موقع فيس بوك تزعم بتر ساقها.

وأكدت منة فضالي، أن أنباء بتر ساقها شائعةً لا أساس لها من الصحة، معبرة عن استيائها الشديد بسبب الصفحات المجهولة التي تروج أخبارا كاذبة.

ومن ناحية أخري فاجأت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها بصور جديدة برفقة والدتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت منة فضالي مجموعة من الصور لفتت الأنظار برفقة والدتها بإطلالة شتوية، وعلقت على الصورة قائلة:" دباديب أنا وماما بردانين" ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

مسلسل "محارب"

وكانت منة فضالي شاركت في مسلسل "محارب" مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبد المنعم وملك زاهر ونور محمود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.