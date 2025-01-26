آسر ياسين يفاجئ والدته على الهواء ويوجه لها رسالة



فاجأ الفنان آسر ياسين والدته منى الدغيدي، على الهواء مباشرة خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" مع مها بهنسي، وإيمان عزالدين، للحديث عن البودكاست الذي أطلقته " بيت نوني".

وقال ياسين: "إن البودكاست يقدم محتوى مختلفا وجديدا عما هو منتشر الآن عبر منصات السوشيال ميديا، فالبودكاست يتطرق لموضوعات جديدة مثل التربية، ويناقش العديد من الموضوعات التي تخص الطبقة المتوسطة"، متابعًا: "أنا بكون مستمتع بشكل كبير وأنا أستمع لما تنقله وتناقشه في البودكاست".

وكشف أنه سيكون جزء من حلقات البودكاست هو وشقيقه وأسرته، لكشف الكثير عن جوانب حياتهم بعيدًا عن الأضواء، قائلًا: "الحلقة ستكون جزءا من تاريخ عائلتنا التي يمكن لها الاستماع لسنوات قادمة".

رسالة خاصة لوالدته

كما وجه آسر ياسين رسالة خاصة لوالدته، قال فيها: "من غيرها الواحد يحس إنه مش مبسوط، وبدعي ربنا ميحرمناش من دعائها هي ووالدي".

وكشف في ختام مداخلته الهاتفية إنه يواصل تصوير مسلسله الرمضاني مع عدد من النجوم منهم مي عز الدين، وأشرف عبدالباقي ومن إخراج تامر محسن.

وقدمت مني الدغيدي في حلقات برنامجها "في بيت نونى" نصائح وأحاديث في كل ما يهم الأسرة، بداية من شؤون التربية، إلى العلاقات بين الزوجين، والتعامل مع الأطفال فى المواقف والمراحل العمرية المختلفة.

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