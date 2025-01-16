الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أسرة ظلم المصطبة يواصلون التصوير رغم اعتذار مؤلف العمل

ريهام عبد الغفور,
ريهام عبد الغفور, فيتو

 يواصل صناع مسلسل ظلم المصطبة تصوير عدد من مشاهد العمل، وقرر المخرج هاني خليفة الانتهاء من جميع الحلقات التي سلمها مؤلف العمل السابق محمد رجاء لحين تولي مهمة استكمال حلقات العمل لمؤلف آخر.

وكان قد أعلن السيناريست محمد رجاء عن اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

وكتب رجاء منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “ أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد  أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة ”

وأضاف أن الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات.. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله ".

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.


مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 


ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

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