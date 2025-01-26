الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

عرض مسلسل ظلم المصطبة على هذه القناة في رمضان 2025

ريهام عبدالغفور في
ريهام عبدالغفور في مسلسل ظلم المصطبة

قررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذى يقوم ببطولته الثلاثي “ريهام عبدالغفور وفتحي عبدالوهاب وإياد نصار” عبر قناة الحياة خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

 



وتواصل أسرة العمل التصوير حاليًا داخل إحدى القري بمدينة دمنهور، حيث تقع أحداث العمل هناك.

 

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

 مسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث يتناول العمل عددًا من القصص في بعض المحافظات.

 

اعتذار مؤلف ظلم المصطبة


وكان قد أعلن السيناريست محمد رجاء عن اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

وكتب رجاء منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “ أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد  أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة ”

 

وأضاف: "الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات.. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة.. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله ".

 

 


 

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