أخبار الحوادث اليوم، القضاء على بؤرة إجرامية فى قنا بمضبوطات 40 مليون، سقوط عصابة الاستيلاء على العقارات بالقاهرة، قرار قضائى بمحاكمة إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا تقدر قيمتها بـ 40 مليون جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى يضم (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية وإستخدامها فى الإستيلاء على العقارات بمناطق مختلفة عن طريق إصطناع بطاقات الرقم القومى بأسماء الملاك وعمل عقود بيع وتوكيلات بموجب تلك البطاقات ونقل الملكية لآخرين.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التعدى على طفلة وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها بالمنوفية.. وضبط مرتكبة الواقعة.



واصل رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن، بمشاركة ‏المواطنين، الاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام، محامي طلاب الشهادة البريطانية في مصر، المتضررين من قرار تغيير نظام التقييم بنظام «ig، والذى يطالب فيها بإلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية.

قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: إن المحكمة انتهت من التجهيزات اللازمة لعقد مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذى ينعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء

عاقبت محكمة شمال بالجيزة خادمة الفنان تامر عبد المنعم وشريكها، بالحبس ٣ سنوات، بعد إدانتهما بسرقة ساعات ومشغولات ذهبية من داخل شقة الفنان بمنطقة الدقي.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات لجلسة 2 فبراير المقبل.







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