الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدى على طفلة داخل مدرسة بالمنوفية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التعدى على طفلة وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها بالمنوفية.. وضبط مرتكبة الواقعة.
 

ملابسات فيديو  تعدى على طفله داخل مدرسة بالمنوفية 

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا تضرر طفلة من قيام زوجة والدها بالتعدى عليها بالضرب محدثةً إصابتها وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.
 

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وبالفحص تبين  تلقى مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها الطفلة محل الفحص مصابة بتورم بالعين وجرح قطعى بالذراع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال والدتها إتهمت طليقها وزوجته بالتعدى على كريمتها وإحداث ما بها من إصابات أثناء تواجدها بمنزل والدها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لقيام الطفلة بسكب زجاجة دواء متعمدة خاصة بشقيقتها من الأب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية التعدي على طفل مركز شرطة أشمون مديرية أمن المنوفية وزارة الداخلية

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