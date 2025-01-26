القضاء الإداري يلغى قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع لطلاب iG

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام، محامي طلاب الشهادة البريطانية في مصر، المتضررين من قرار تغيير نظام التقييم بنظام «ig، والذى يطالب فيها بإلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية.

وأكدعمروعبدالسلام المحامي، أن محكمة القضاء الإداري،قضت اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهما للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية «الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية».

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