ضبط تشكيل عصابي بتهمة التزوير والاستيلاء على العقارات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى يضم (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية وإستخدامها فى الإستيلاء على العقارات بمناطق مختلفة عن طريق إصطناع بطاقات الرقم القومى بأسماء الملاك وعمل عقود بيع وتوكيلات بموجب تلك البطاقات ونقل الملكية لآخرين.

وعثر وبحوزتهم (2 دفتر شيكات – كمية من الأوراق والمستندات وبطاقات الرقم القومى ورخص القيادة "مزورين" – عدد من الأختام المصطنعة والمنسوبة لعدد من الجهات المختلفة – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير – 4 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

للاستيلاء على العقارات بأوراق مزورة فى القاهرة

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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