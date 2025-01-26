القبض على قائد سيارة دهس سيدة في شارع النيل بالعجوزة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على قائد سيارة دهس سيدة فى شارع النيل بالعجوزة.

دهس سيدة فى شارع النيل بالعجوزة

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة بالإصطدام بإحدى السيدات بشارع وادى النيل بالجيزة والفرار.



وبالفحص وإجراء التحريات تبين تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مصادمة ومصابة بدائرة القسم.. حيث تبين أنه حال قيام عامل بجراج كائن بدائرة القسم، بركن سيارة ملك أحد الأشخاص إصطدم بربة منزل "مصابة بكسر بالقدم" والتى تصادف سيرها بالمكان، حيثُ أمكن ضبط قائد المركبة.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد منه، وتم التصالح والتراضى فيما بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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