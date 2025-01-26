الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

الدستورية تعلن مناقشة التشريعات المتعلقة بها خلال اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية

اجتماع رؤساء المحاكم
اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية

قال المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام مؤتمر القاهرة رفيع المستوى خلال اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية: إن هذا العام سيتم مناقشة 3 محاور رئيسية.

 

وأضاف المستشار محمد النجار، أن الجلسة الأولى للمؤتمر سيناقش خلالها دراسة طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية فى الظروف الاستثنائية، فيما تناقش الجلسة الثانية التجاري التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية، وعن الجلسة الثالثة تناقش الرقابة الدستورية على التشريعات المتعلقة بالظروف الاستثنائية، والمجالات التى يجوز فيها الرقابة الدستورية على هذه التشريعات، لاستقرار الدولة وأمنها.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي سينعقد يومي 27 و28 يناير 2025 بأحد الفنادق.

 

ومن المقرر تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية بانعقاد الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، ويعقبها مناقشة مفتوحة.

 

ويتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ثم مناقشة مفتوحة، وفى ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.

 

أما عن اليوم الثانى والأخير المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، يبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.

 

يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

 

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفي عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.

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