سقوط تشكيل عصابى بحوزته ترسانة أسلحة نارية ومخدرات بـ 40 مليون جنيه فى قنا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا تقدر قيمتها بـ 40 مليون جنيه.





أكدت ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقنا.



سقوط تشكيل عصابى بحوزة ترسانة أسلحة نارية ومخدرات بـ 40 مليون جنيه فى قنا

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (18 بندقية آلية – كمية من الطلقات – كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، أفيون" – 3 سيارات).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (40 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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