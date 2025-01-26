ضبط 1139 مخالفة تجاوز للسرعة و123 دراجة نارية في حملة مرورية بدمياط

وجهت الأجهزة الأمنية بدمياط، عدة حملات مرورية استهدفت طريق (دمياط - رأس البر) بمحيط مدخل مدينة دمياط الجديدة.

حملة مرورية بطريق دمياط ورأس البر

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (123 دراجة نارية – 251 مخالفة بدون رخصة قيادة – 210 مخالفة بدون رخصة تسيير – 107 مخالفة أصوات مزعجة - 1139 مخالفة سرعة زيادة عن المقرر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على سائق سيارة نقل لسير برعونة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،القبض على سائق سيارة نقل لسير برعونة ومنع قائدى السيارات الأخرى من المرور بطريق بنها.

وعلى جانب آخر، تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة "نقل" بالسير برعونة ومنع قائدى السيارات الأخرى من تخطيه حال سيره بطريق “ بنها - المنصورة ”، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بمحافظة الفيوم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.