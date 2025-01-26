الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رجال الأمن يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (فيديو)

رجال الشرطة يشاركون
رجال الشرطة يشاركون المواطنين الإحتفال بالذكرى الـ73 لعيد ال

واصل  رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن، بمشاركة ‏المواطنين، الاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏  

 

      
وفى هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته. 
     

رجال الشرطة يشاركون المواطنين الإحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية
 

 

جاء ذلك احتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصًا من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع.

 

ضبط 1139 مخالفة تجاوز للسرعة و123 دراجة نارية في حملة مرورية بدمياط

القبض على قائد سيارة دهس سيدة في شارع النيل بالعجوزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال بعيد الشرطة محافظات الجمهورية بعيد الشرطة الشهداء الابرار الشوارع والميادين الاحتفال

مواد متعلقة

ضبط 1139 مخالفة تجاوز للسرعة و123 دراجة نارية في حملة مرورية بدمياط

القبض على قائد سيارة دهس سيدة في شارع النيل بالعجوزة

القبض على قائدى سيارتين لأداء حركات استعراضيه بأكتوبر

ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية فى الفيوم بداخلها 3 ملايين قطعة

السيطرة على حريق محدود داخل فندق بمنطقة الهرم

القبض على قائد سيارة بتهمة طمس لوحاتها المعدنية بمصر القديمة

تحرير أكثر من 44 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدف عكسي لـ رامي ربيعة في الدقيقة 18 (صور)

العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

منوعات

المزيد

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقما قياسيا جديدا

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

المزيد

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب؟ الإفتاء ترد

دعاء سعة الرزق وقضاء الدين في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية