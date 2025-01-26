رجال الأمن يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بالمحافظات (فيديو)

واصل رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن، بمشاركة ‏المواطنين، الاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏



وفى هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.



رجال الشرطة يشاركون المواطنين الإحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية



جاء ذلك احتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصًا من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع.





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