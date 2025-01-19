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صحة الشرقية تدشن مبادرة "تغذيتك مفتاح سعادتك"

صحة الشرقية
صحة الشرقية

دشنت وحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد مبادرة  تحت عنوان «تغذيتك مفتاح سعادتك »، وذلك في ٧ مراكز طبية موزعة على ٧ إدارات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى.

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يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وإشراف الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة،والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

تفعيل عيادات تخصصية للسمنة في الشرقية

وقال  محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية أن الدكتور هاني جميعة أكد أن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءًا وذلك  بهدف تقليل الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية لها، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، وتشجيع أنماط حياة صحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.

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وقال: إن المرحلة الأولى من مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية تم تفعيلها في كل من المركز الطبي بأبو كبير، مركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم، وحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طب الأسرة بالهجارسة بكفر صقر، مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح، وحدة طب الأسرة بالعادلية ببلبيس".

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تدشين مبادرة الاحد الموافق 19يناير 2025 تغديتك مفتاح سعادتك محافظة الشرقية وحدات الرعاية الأولية 7مراكز طبية الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه

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