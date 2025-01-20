صحة الشرقية تكرم فريق مستشفى حميات الزقازيق

كرم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اللجنة العلمية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعلى رأسهم الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة ومدير إدارة الحميات، وذلك للنشاط العلمى المتميز الذى تشهده مستشفيات الصحة بالمحافظة،

تكريم فريق مستشفى حميات الزقازيق

وكذلك تكريم فريق مستشفى حميات الزقازيق، برئاسة الدكتور أحمد ثابت مدير المستشفى، لفوزهم بالمركز الأول مكرر في مارثون مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان،

مدير عام الطب العلاجى

وذلك بالتساوى مع مستشفى حميات المنصورة، حيث حصل كلا المستشفيتان على تقييم ٧٧ درجة، وجاء فى المركز الثانى مستشفى حميات المحلة بتقييم ٧٥ درجة، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والتوفيق والنجاح.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

وجاءهذا المارثون تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، وتعليمات الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، وإشراف الدكتور شريف علام المشرف العام على الإدارة العامة للحميات، وأحمد سليم منسق التدريب بإدارة الحميات بالوزارة.

تنفيذ المسابقات العلمية

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية تنفيذ هذه المسابقات العلمية، وتحقيق التميز التنافسي وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين والإرتقاء بمستواها،

البدء فى خطوات المسابقة

مؤكدًا أيضًا على أهمية بذل المزيد من الجهد في مجال البحث العلمي والتدريب المهني، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الفرق الطبية، مكلفًا رئيس اللجنة العلمية بالمديرية بالبدء في خطوات إعداد المسابقة الثانية للعنايات المركزة بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

قسم الصيدلة الاكيلنيكية

كما قدم «جميعة» الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة بالمديرية، وقام بتقديم شهادات التقدير لكل من لكل ممثلي اللجنة العلمية وفريق الحميات وهم الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية، الدكتورة شريهان عادل رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية، والدكتورة ولاء عبيد فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية،

رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمى

وبالاضافة الى الدكتور أحمد ثابت مدير المستشفى، والدكتورأسامة محمد رئيس قسم عناية الأطفال، والدكتور محمود مشرف رئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبو كبير، والدكتور عامر محمد محمود رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى أبو حماد، والدكتور مصطفى حبيب طبيب العناية المركزة.

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