السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بناء على طلب الجماهير، موسم الرياض يقدم ليلة إضافية لـ محمد عبده 1 فبراير

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

 

أعلن موسم الرياض عن تقديم ليلة إضافية للفنان محمد عبده يوم 1 فبراير المقبل، بناء على طلب الجماهير.

 

ويقدم موسم الرياض ليلة خاصة لفنان العرب محمد عبده يوم 31 يناير الجاري تحت عنوان: فنان العرب والنجوم، وقرر الموسم تقديم ليلة إضافية أخرى نزولا على رغبة الجمهور.

 

وكان موسم الرياض قد أعلن في وقت سابق عن تقديم ليلة طربية ستكون مفاجأة للجمهور السعودي في 31 يناير الجاري.

وطرح الموسم برومو تشويقيا لهذه الليلة، وقال إنها ستكون ليلة ضخمة واستثنائية وواحدة من الليالي الكبيرة، على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض.

 

موسم الرياض

وقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة سلسلة حفلات ضخمة، كان من أبرزها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والعراقي ماجد المهندس، والفنانة نوال الكويتية، والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الفارس، وأحلام، وغيرهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد عبده موسم الرياض فنان العرب محمد عبده الرياض
ads

الأكثر قراءة

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

الظهور الأول لـ مرموش، مان سيتي يتخطى تشيلسي بثلاثية في قمة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

بظهور الصفقات الجديدة، قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز

الأهلي يقرر زيادة أسعار تذاكر مباراته أمام بيراميدز بالدوري

ترامب يرفع الحظر عن إرسال قنابل فائقة التدمير إلى إسرائيل

أرقام السلوفيني نيجك جراديشار صفقة الأهلي الجديدة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم السبت 25-1-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 25/ 1/ 2025

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل الصلاة في البيت أم في المسجد؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

من أركان الإيمان الستة، ما مفهوم القدر؟

معنى صعودا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 17 من سورة المدثر

المزيد
الجريدة الرسمية