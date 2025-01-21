الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

موعد طرح تذاكر حفل "فنان العرب والنجوم" في الرياض

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات موعد طرح تذاكر حفل الفنان محمد عبده في الرياض.

وتطرح تذاكر الحفل يوم الخميس المقبل الساعة السادسة مساءً، ويقام الحفل يوم 31 يناير على مسرح محمد عبده أرينا، في ليلة تحت عنوان: "فنان العرب والنجوم".

وكان موسم الرياض قد أعلن في وقت سابق عن تقديم ليلة طربية ستكون مفاجأة للجمهور السعودي في 31 يناير الجاري.

وطرح الموسم برومو تشويقيا لهذه الليلة، وقال إنها ستكون ليلة ضخمة واستثنائية وواحدة من الليالي الكبيرة، على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض.

موسم الرياض

وقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة سلسلة حفلات ضخمة، كان من أبرزها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والعراقي ماجد المهندس، والفنانة نوال الكويتية، والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الفارس، وأحلام، وغيرهم.

 

 

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محمد عبده فنان العرب محمد عبده موسم الرياض الرياض

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