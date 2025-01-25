السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة ضابط وجندي إسرائيلي في انفجار بجنوب لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبا إثر تفجير مركبة تابعة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة في جنوب لبنان.

يأتي ذلك بعدما رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان حسب ما يأتي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه قبل شهرين.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بإنشاء موقع عسكري محصن في جنوب لبنان.

قوات الاحتلال تشرع في إنشاء موقع عسكري جنوب لبنان 
 

وذكرت التقارير أن قوات الاحتلال أدخلت تجهيزات إلكترونية إلى الموقع تتعلق بالجمع الحربي، في تلة العويضة الإستراتيجية بين بلدتي الطيبة والعديسة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في بيان له الشهر الماضي، إنه نفذ أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بجنوب لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهي كفركلا، العديسة، رب الثلاثين، مركبة، الطيبة والخيام.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الانسحاب من لبنان لن يكتمل في مهلة الـ60 يوما؛ لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يطبق بالكامل من قبل لبنان.

تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان

ولفت البيان إلى أن حزب الله لم ينسحب إلى ما وراء الليطاني، مؤكدًا أن الانسحاب من لبنان سيكون مرحليا بالتنسيق مع أمريكا.
 

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قوات الاحتلال لبنان جيش الاحتلال عبوة ناسفة

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