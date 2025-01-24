الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو: الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر عن المهلة المحددة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رسميا أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوما.

وزعم مكتب نتنياهو: "حزب الله لم يلتزم بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني.. انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان سيكون مرحليا وبالتنسيق مع واشنطن".

 

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان

 قال  حـزب الله اللبناني، في بيان أمس الخميس: إن  مهلة الـ60 يوما لانسحاب الاحتلال من لبنان بشكل نهائي شارفت على الانتهاء، ويجب تنفيذه كاملا وفقا للاتفاق.

 

تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان 

وأضاف حزب الله في بيانه: "التسريبات عن تأجيل انسحاب جيش  الاحتلال تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق".

وتابع:" تجاوز مهلة الـ60 يوما انتهاك للاتفاق وتعد على لبنان ودخول الاحتلال فصلا جديدا على الدولة التعامل معه، ولن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وندعو للالتزام الصارم به ".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير الخميس، أن  بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان، بسبب ضغوط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإصراره على البقاء داخل الأراضي اللبنانية.

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